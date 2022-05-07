Южная Корея экстренно соберет совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР

Власти Южной Кореи обсудят в субботу на экстренном заседании президентского совета нацбезопасности очередной запуск ракеты КНДР, сообщило агентство "Ренхап".
По предварительным данным южнокорейских военных, Северная Корея в субботу испытала баллистическую ракету, запускаемую с подводной лодки. Запуск состоялся в водах вблизи северокорейского города Синпо на побережье Японского моря.
"Ренхап" отмечает, что КНДР осуществила этот запуск за три дня до приведения к присяге избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и за две недели до запланированных переговоров Юн Сок Ёля и президента США Джо Байдена в Сеуле.
Агентство напоминает, что нынешний ракетный пуск стал 15-м в нынешнем году, причем предыдущий пуск баллистической ракеты КНДР был зафиксирован в минувшую среду. Однако, добавляет "Ренхап", северокорейские СМИ не сообщали о пуске в среду, поэтому наблюдатели предположили, что данный запуск мог окончиться неудачно.
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