В РФ за сутки COVID-19 заболели 5,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5,5 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 2,6 тыс. человек, скончались 132 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"По состоянию на 7 мая в РФ выявлено 5 500 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 562 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,9%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 132 человека, накануне штаб сообщал о 136 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 тыс. 541 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.
"Выздоровели за сутки 8 649 человек, или на 8,1% меньше по сравнению с 6 мая", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 222 тыс. 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 376 тыс. 828 умерших и 17 млн 596 тыс. 716 выписанных.
В Азербайджане отвергли утверждения о проведении исследований в области биооружия при участии третьей стороны
Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Бразилии провели политконсультации
Гостиница в центре Гаваны пострадала от мощного взрыва, есть жертвы
PetroChina не стремится получить энергоресурсы из РФ по сниженной цене
Минпромторг разрешил параллельный импорт газовых турбин General Electric
Shell приостановит работу российских АЗС и завода ГСМ в рамках продажи
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
Президент Южной Кореи заявил, что не отказывается от переговоров с лидером Северной Кореи
Пожары в Красноярском крае РФ унесли жизни пяти человек
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ