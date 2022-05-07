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Здравоохранение 07.05.2022 12:15

В РФ за сутки COVID-19 заболели 5,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5,5 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 2,6 тыс. человек, скончались 132 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 7 мая в РФ выявлено 5 500 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 562 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 132 человека, накануне штаб сообщал о 136 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 тыс. 541 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

"Выздоровели за сутки 8 649 человек, или на 8,1% меньше по сравнению с 6 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 222 тыс. 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 376 тыс. 828 умерших и 17 млн 596 тыс. 716 выписанных.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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