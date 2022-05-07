В Японии считают, что Северная Корея готовится к ядерным испытаниям в этом месяце

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси в субботу заявил, что Северная Корея, по-видимому, ведет приготовления к испытанию ядерного оружия в мае.

"Думаю, что (Северная Корея - ИФ) ведет подготовку к ядерным испытаниям в этом месяце", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что Япония, как и США, придерживается мнения о возможности таких испытаний в ближайшем будущем.

Кроме того, министр затронул тему ракетного испытания КНДР, проведенного ранее в субботу. Нобуо Киси отметил, что, по данным японской стороны, северокорейская ракета пролетела примерно 600 км, в полете достигла высоты 50 км.

Ранее агентство "Ренхап" сообщало, что, по предварительным данным южнокорейских военных, Северная Корея в субботу испытала баллистическую ракету, запускаемую с подводной лодки. Запуск состоялся в водах вблизи северокорейского города Синпо на побережье Японского моря.

"Ренхап" отмечало, что КНДР осуществила этот запуск за три дня до приведения к присяге избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и за две недели до запланированных переговоров Юн Сок Ёля и президента США Джо Байдена в Сеуле.