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СНГ 07.05.2022 13:00

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция военного парада Победы прошла на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

"В военном параде приняло участие 11 тысяч военнослужащих. В этом году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчётов", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, в составе механизированной колонны была задействована 131 единица современной военной техники, а также историческая техника - представленная легендарным танком Победы - Т-34-85, который открывал прохождение механизированной колонны

"В пролете парадного строя авиации над Красной площадью приняло участие 77 самолетов и вертолетов", - сообщили военные.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что авиационная часть военного парада на Красной площади будет представлена 15 вертолетами и 62 самолетами, всего 77 - по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

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Тэги: РОССИЯ, ПАРАД, РЕПЕТИЦИЯ


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