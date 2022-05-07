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СНГ 07.05.2022 13:15

Пожары в Красноярском крае РФ унесли жизни пяти человек

Пожары в Красноярском крае РФ унесли жизни пяти человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

В сообщении говорится, что в деревне Новокурск горят 15 строений, еще 20 строений горят в селе Никольск, где, по предварительной информации, погибли два человека.

По данным МЧС, в Казачинском районе в селе Талажанка горят 16 строений. По предварительной информации, погибли три человека, в том числе два ребенка.

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Тэги: МИР, РОССИЯ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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