Пожары в Красноярском крае РФ унесли жизни пяти человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.
В сообщении говорится, что в деревне Новокурск горят 15 строений, еще 20 строений горят в селе Никольск, где, по предварительной информации, погибли два человека.
По данным МЧС, в Казачинском районе в селе Талажанка горят 16 строений. По предварительной информации, погибли три человека, в том числе два ребенка.
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