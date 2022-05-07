Президент Южной Кореи заявил, что не отказывается от переговоров с лидером Северной Кореи

Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу заявил, что он не возражает против встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако переговоры должны привести к конкретным результатам, сообщает агентство "Рёнхап".

"Нет причин избегать встреч с Ким Чен Ыном. Однако, если такие встречи будут лишь для видимости и не смогут привести к ощутимым результатам в сфере денуклеаризации и нашей экономической помощи Северу, они не послужат целям денуклеаризации Севера и развития межкорейских отношений", - сказал Юн Сок Ёль.

Он отметил, что условия для возможного саммита Южной Кореи и КНДР стороны выработают в ходе консультаций на рабочем уровне.

Также он заявил о необходимости развивать межкорейские связи в сферах культуры и спорта. Однако вместе с тем Юн Сок Ель подчеркнул важность для Южной Кореи усиливать средства обороны против северокорейских ракет.

Кроме того, Юн Сок Ёль затронул тему саммита с президентом США Джо Байденом 21 мая в Сеуле. Избранный президент Южной Кореи отметил, что на повестке дня саммита - сотрудничество Южной Кореи c "Четырехсторонним диалогом по безопасности" (QUAD) в составе США, Австралии, Индии и Японии. Юн Сок Ёль отметил, что положительно отреагировал бы в случае приглашения Южной Кореи в состав QUAD.

Он напомнил, что Южная Корея и США состоят в альянсе уже 69 лет, однако теперь настало время расширить сотрудничество с военной сферы на экономику, технологии, здравоохранение, экологию.

"Рёнхап" отмечает, что Юн Сок Ёль во вторник должен принести присягу на пост президента Южной Кореи. Между тем, ранее в субботу КНДР провела ракетный запуск. По предварительным данным южнокорейских военных, Северная Корея испытала баллистическую ракету, запускаемую с подводной лодки. Запуск состоялся в водах вблизи северокорейского города Синпо на побережье Японского моря.

Агентство напоминает, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР провели три саммита в 2018 году. Однако затем межкорейский мирный процесс застопорился после того, как саммит 2019 года в Ханое при участии тогдашнего президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына закончился безрезультатно.