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Регион 07.05.2022 13:47

Анкара не допустит ущемления своих интересов в регионе - Акар

Анкара не допустит ущемления своих интересов в регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет «Анадолу».

Говоря о противоречиях между Анкарой и Афинами в Эгейском и Средиземноморском регионах, в том числе по вопросу Кипра, министр отметил, что «позиция Турции основана на нормах международного права и готовности к обсуждению проблем путем диалога», однако Греция, «несмотря на мирные устремления Турции, продолжает провокации и не отказывается от агрессивной риторики».

«Мы не допустим ущемления прав и интересов Турции в регионе. Для этого у нас есть и решимость, и потенциал», - приводит агентство слова Акара.

По его словам, в ЕС начинают постепенно признавать наличие фактов нарушения Грецией норм международного гуманитарного права.

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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