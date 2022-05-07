Анкара не допустит ущемления своих интересов в регионе - Акар

Анкара не допустит ущемления своих интересов в регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет «Анадолу».

Говоря о противоречиях между Анкарой и Афинами в Эгейском и Средиземноморском регионах, в том числе по вопросу Кипра, министр отметил, что «позиция Турции основана на нормах международного права и готовности к обсуждению проблем путем диалога», однако Греция, «несмотря на мирные устремления Турции, продолжает провокации и не отказывается от агрессивной риторики».

«Мы не допустим ущемления прав и интересов Турции в регионе. Для этого у нас есть и решимость, и потенциал», - приводит агентство слова Акара.

По его словам, в ЕС начинают постепенно признавать наличие фактов нарушения Грецией норм международного гуманитарного права.