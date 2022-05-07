Анкара не допустит ущемления своих интересов в регионе - Акар

Анкара не допустит ущемления своих интересов в регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет «Анадолу».
Говоря о противоречиях между Анкарой и Афинами в Эгейском и Средиземноморском регионах, в том числе по вопросу Кипра, министр отметил, что «позиция Турции основана на нормах международного права и готовности к обсуждению проблем путем диалога», однако Греция, «несмотря на мирные устремления Турции, продолжает провокации и не отказывается от агрессивной риторики».
«Мы не допустим ущемления прав и интересов Турции в регионе. Для этого у нас есть и решимость, и потенциал», - приводит агентство слова Акара.
По его словам, в ЕС начинают постепенно признавать наличие фактов нарушения Грецией норм международного гуманитарного права.
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