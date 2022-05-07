В Париже состоялась инаугурация президента Франции Макрона

В Елисейском дворце в Париже в субботу прошла церемония инаугурации президента Франции Эмманюэля Макрона на второй мандат по итогу президентских выборов 24 апреля 2022 года.

После объявления председателем Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом официальных результатов президентских выборов и подтверждения нового мандата президента Макрон был объявлен Великим магистром ордена Почетного легиона, и ему преподнесли золотую цепь ордена.

Фабиус отметил, что второй мандат Макрона начинается 14 мая.

Инаугурационная речь президента Франции прошла под повторявшийся им лозунг "Действовать!".

"Французский народ не продлил заканчивающийся мандат, который начался 14 мая 2017 года. Этот новый, отличающийся от того, который был пять лет назад, народ, доверил новому президенту новый мандат", - подчеркнул Макрон.

"Действие в эти времена связано со сплочением, уважением, объединением всех. Мы должны все вместе изобрести новый метод, с помощью которого мы сможем выстроить новые производственные, социальные и экологические взаимоотношения в обществе", - сказал президент.

При этом он добавил, что "объединять и примирять не означает согласиться ничего больше не делать или забыть наши обязанности". И каждый, отметил Макрон, должен выполнять свою долю обязанностей по дальнейшему преобразованию страны.

"Я обязан французскому народу за оказанное мне доверие. Это всегда хрупкое доверие, подвергающееся сомнению каждое утро, является основой нашего режима свободы. Каждый новый день мандата у меня будет только один ориентир: служить. Служить нашей стране (...), служить нашим согражданам, (...) служить нашим детям и нашей молодежи, о которых я сейчас думаю и которым поклялся завещать более пригодную для жизни планету и более жизнеспособную и сильную Францию", - завершил своё выступление президент.