Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0261 GBR   2.1021 TRY   0.1143

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.05.2022 14:45

В Париже состоялась инаугурация президента Франции Макрона

В Елисейском дворце в Париже в субботу прошла церемония инаугурации президента Франции Эмманюэля Макрона на второй мандат по итогу президентских выборов 24 апреля 2022 года.

После объявления председателем Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом официальных результатов президентских выборов и подтверждения нового мандата президента Макрон был объявлен Великим магистром ордена Почетного легиона, и ему преподнесли золотую цепь ордена.

Фабиус отметил, что второй мандат Макрона начинается 14 мая.

Инаугурационная речь президента Франции прошла под повторявшийся им лозунг "Действовать!".

"Французский народ не продлил заканчивающийся мандат, который начался 14 мая 2017 года. Этот новый, отличающийся от того, который был пять лет назад, народ, доверил новому президенту новый мандат", - подчеркнул Макрон.

"Действие в эти времена связано со сплочением, уважением, объединением всех. Мы должны все вместе изобрести новый метод, с помощью которого мы сможем выстроить новые производственные, социальные и экологические взаимоотношения в обществе", - сказал президент.

При этом он добавил, что "объединять и примирять не означает согласиться ничего больше не делать или забыть наши обязанности". И каждый, отметил Макрон, должен выполнять свою долю обязанностей по дальнейшему преобразованию страны.

"Я обязан французскому народу за оказанное мне доверие. Это всегда хрупкое доверие, подвергающееся сомнению каждое утро, является основой нашего режима свободы. Каждый новый день мандата у меня будет только один ориентир: служить. Служить нашей стране (...), служить нашим согражданам, (...) служить нашим детям и нашей молодежи, о которых я сейчас думаю и которым поклялся завещать более пригодную для жизни планету и более жизнеспособную и сильную Францию", - завершил своё выступление президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ


Похожие новости


Президент Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству Президент Алиев рассчитывает, что Париж поддержит процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном Добившийся переизбрания Макрон обещает французам «неспокойный, но исторический» период Ле Пен назвала свои результаты во втором туре «громкой победой» СМИ объявили о победе Макрона на выборах президента Франции Бельгийский телеканал сообщил о преимуществе Макрона на выборах президента Франции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az