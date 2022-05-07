Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0261 GBR   2.1021 TRY   0.1143

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.05.2022 15:00

Американец вышел на крыло пассажирского самолета через аварийный выход

Мужчина открыл аварийный выход самолета компании United Airlines, вышел на крыло, когда самолет после посадки ехал к терминалу международного аэропорта О`Хара в США, и выпрыгнул на взлетно-посадочную полосу, сообщает Associated Press.

Полиция Чикаго сообщила, что пассажир рейса 2478 был арестован и взят под стражу. 57-летнему жителю Эскондидо (штат Калифорния) было предъявлено обвинение в неосторожном поведении.

Полиция сообщила, что инцидент произошел около 4:31 утра, когда самолет приближался к терминалу. Также полиция сообщила, что, когда мужчина спрыгнул на летное поле, он попытался указать пилотам путь к терминалу.

Несколько недель ранее произошел подобный случай. Голый мужчина, который не был пассажиром, забрался на крыло самолета в чикагском аэропорту Мидуэй.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Судья в США оправдал полицейских, уволенных за убийство вооруженного бродяги в 2018 г В США по ошибке освободили обвиняемого в краже бульдогов Леди Гаги Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Сакраменто Байден: вслед за США свыше 30 стран решили высвободить нефть из резервов Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az