Гасанов поручил командующим видами войск повысить интенсивность мероприятий по боевой подготовке

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе служебного совещания в субботу поручил командующим видами войск повысить интенсивность мероприятий по боевой подготовке, учений и тренировок. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

Там отметили, что в ходе совещания был проведен подробный анализ оперативной обстановки на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне, даны конкретные поручения по усилению материально-технического, инженерного и другого боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности и повышению бдительности личного состава.

«Гасанов дал указания командующим видами войск в связи с повышением интенсивности мероприятий по боевой подготовке, учений и тренировок, передал соответствующие поручения по укреплению боевых позиций и окоп, а также по поддержанию путей снабжения в постоянном рабочем состоянии», - говорится в сообщении военного ведомства.

В проведенном под руководством министра совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиры воинских объединений, отметили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов