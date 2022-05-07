Налогоплательщики в Азербайджане посредством ККА нового поколения за 4 месяца увеличили объем операций почти на 42%

Налоговые органы Азербайджана до сих пор установили 58,095 тыс. контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения, сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).
«Оборот по ним в январе-апреле 2022 года превысил 6 млрд манатов, что на 41,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
График работ по установке контрольно-кассовых аппаратов был утвержден кабинетом министров и состоит из 4 этапов.
К концу 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на кассовые аппараты нового поколения.
Р.Керимов
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