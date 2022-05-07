Власти Пекина продолжают массовое тестирование на COVID-19 и ограничивают движение общественного транспорта

Власти Пекина в попытках сдержать распространение COVID-19 в субботу притупили к новому этапу масштабного тестирования на вирус, а также продолжили закрывать станции метрополитена, сообщило издание "Стрейтс таймс".
На данный момент закрыты более 60 станций метро - более 15% от сети метрополитена. Также власти отменили ряд автобусных рейсов, запретили принимать пищу в помещениях ресторанов в некоторых районах города.
В субботу стартовал первый из трех раундов тестирования в пекинском районе Чаоян, где находятся офисы компаний и иностранные посольства. Часть коммерческих организаций, не предоставляющих услуги первой необходимости, закрыты здесь вплоть до дальнейшего уведомления. Власти также предписали жителям и других районов города сдавать анализы на вирус, если в местах их проживания выявят COVID-19.
Накануне в Пекине диагностировали 45 новых случаев COVID-19, сопровождающихся симптомами, и восемь бессимптомных. Днем ранее выявили соответственно 55 и 17 случаев.
"Стрейтс таймс" отмечает, что администрация Пекина предпринимает жесткие меры с целью избежать повторения ситуации, имевшей место в Шанхае: уже более месяца миллионы его жителей находятся в режиме изоляции. Несмотря на некоторое ослабление ограничений в Шанхае, многие горожане до сих пор не могут покидать дома. Суточное количество случаев COVID-19 в городе падает восьмой день подряд, однако местные власти дали понять, что до полного снятия ограничений еще далеко.
Кроме Шанхая, еще в десятках китайских городов действуют полные или частичные локдауны. Подобная политика, отмечает "Стрейтс таймс", приводит к экономическим потерям как на местном, так и на международном уровне.
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.
За весь период пандемии в Китае было выявлено более 219,2 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5,1 тыс. смертей от последствий заболевания.
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