В Минобороны Азербайджана опровергли слухи об открытии огня по гражданским лицам на Зодском руднике

В министерстве обороны Азербайджана в субботу опровергли слухи в армянских СМИ об открытии азербайджанскими военными огня по гражданским лицам на Зодском руднике.
Там заявили, что распространяемая в армянских СМИ информация об якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии с позиций в Кельбаджарском районе страны по гражданским лицам на Зодском месторождении (золота в Армении - ИФ) не соответствует действительности, носит характер дезинформации.
«Мы категорически опровергаем эту новость», - говорится в сообщении военного ведомства.
Р.Ахмедов
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