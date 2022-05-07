В Минобороны Азербайджана опровергли слухи об открытии огня по гражданским лицам на Зодском руднике

В министерстве обороны Азербайджана в субботу опровергли слухи в армянских СМИ об открытии азербайджанскими военными огня по гражданским лицам на Зодском руднике.

Там заявили, что распространяемая в армянских СМИ информация об якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии с позиций в Кельбаджарском районе страны по гражданским лицам на Зодском месторождении (золота в Армении - ИФ) не соответствует действительности, носит характер дезинформации.

«Мы категорически опровергаем эту новость», - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Ахмедов