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Оборона 07.05.2022 16:57

В Минобороны Азербайджана опровергли слухи об открытии огня по гражданским лицам на Зодском руднике

В министерстве обороны Азербайджана в субботу опровергли слухи в армянских СМИ об открытии азербайджанскими военными огня по гражданским лицам на Зодском руднике.

Там заявили, что распространяемая в армянских СМИ информация об якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии с позиций в Кельбаджарском районе страны по гражданским лицам на Зодском месторождении (золота в Армении - ИФ) не соответствует действительности, носит характер дезинформации.

«Мы категорически опровергаем эту новость», - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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