В Азербайджане девятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 618, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано восемь случаев.
Девятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 849 человек (+ 3 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 60 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 841 тест на коронавирус против 2 тыс. 556 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 832 тыс. 323 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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