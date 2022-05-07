В России планируют закупить 6-8 млн куриных яиц у Азербайджана

Крупные торговые сети России направили предложения об импорте из Азербайджана 6-8 миллионов яиц в год. Об этом было сказано на встрече представителей Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики с членами Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров куриного мяса и яиц (APEPEA), сообщили в субботу в APEPEA.

В распространенном сообщении отмечается, что для ускоренного оформления документов ведутся работы с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана.

Производители мяса птицы в Азербайджане в последние месяцы испытывают проблемы со сбытом яиц на внутреннем рынке. В результате на складах имеются излишки яиц в количестве свыше 43 млн штук, которые они готовы экспортировать, в том числе в Россию.

Р.Ахмедов