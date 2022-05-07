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Карабах 07.05.2022 20:28

В Азербайджане создадут базу данных полезных ископаемых Карабаха и Восточного Зангезура

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о внесении изменений в «Государственную программу по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы». Глава государства своим распоряжением от 16 марта 2020 года утвердил данную госпрограмму.

Текст документа опубликован на сайте президента Азербайджана.

В соответствии с изменениями, в стране будет создана комплексная база данных о геологическом строении и полезных ископаемых Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов. Эта задача возложена на министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) и Национальную академию наук Азербайджана, которым поручено в 2022-2024 годах обеспечить создание соответствующей базы данных.

Своим распоряжением глава государства распорядился проанализировать территории Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов с помощью аэрокосмических снимков. Этим, согласно документу, в 2021-2023 годах займется МЭПР.

То же ведомство проведет в 2021-2024 годах на территории Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов поисково-оценочные работы, связанные с нерудными полезными ископаемыми, и в Лачинском районе, связанные с сырьем для минеральных удобрений.

В документе отмечается, что в 2021-2024 годах МЭПР изучит в Физулинском, Джебраильском и Агдамском районах геоэкологическую, геохимическую и радиационную обстановку.

Кроме того, в 2022-2024 годах МЭПР займется переоценкой эксплуатационных запасов существующих месторождений подземных вод на территории страны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ВОСТОЧНЫЙ ЗАНГЕЗУР, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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