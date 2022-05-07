Глава Роскосмоса сообщил о задержании на Байконуре двух иностранцев

Два иностранных гражданина задержаны на космодроме Байконур, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"В 18:10 мск (19:10 по бакинскому времени - ИФ-Аз) с Космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Беларуси Зелупы Алины", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.
По его данным, оба задержанных находятся в УВД города Байконур, ведутся следственные действия.
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