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Дальнее зарубежье 07.05.2022 23:30

Число жертв взрыва в гостинице в Гаване выросло до 32 человек

Кубинские власти в субботу сообщили, что число жертв при взрыве в гостинице "Саратога" в центре Гаваны выросло до 32 человек, передают испаноязычные СМИ.

Еще 80 человек получили травмы. Кроме того, 19 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее поступали данные о 22 погибших.

Взрыв прогремел в пятницу. Здание гостиницы, где велись ремонтные работы, сильно пострадало, обрушилась часть фасада. Во время ремонта гостиница не принимала постояльцев.

Власти подтвердили, что причиной взрыва стала утечка газа.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель исключил вероятность того, что речь может идти о террористическом акте.

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Тэги: МИР, КУБА, ИНЦИДЕНТ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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