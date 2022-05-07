Число жертв взрыва в гостинице в Гаване выросло до 32 человек

Кубинские власти в субботу сообщили, что число жертв при взрыве в гостинице "Саратога" в центре Гаваны выросло до 32 человек, передают испаноязычные СМИ.

Еще 80 человек получили травмы. Кроме того, 19 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее поступали данные о 22 погибших.

Взрыв прогремел в пятницу. Здание гостиницы, где велись ремонтные работы, сильно пострадало, обрушилась часть фасада. Во время ремонта гостиница не принимала постояльцев.

Власти подтвердили, что причиной взрыва стала утечка газа.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель исключил вероятность того, что речь может идти о террористическом акте.