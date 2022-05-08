Лидеры G7 обсудят возможность дополнительных санкций против РФ

Лидеры стран "группы семи" в воскресенье в ходе видеоконференции планируют обсудить возможные новые санкции в отношении России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры", - пишет агентство.
Ранее западные СМИ сообщали, что в этой видеовстрече примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.
На этой неделе президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон всегда открыт к введению новых санкций против России и будет обсуждать это с партнерами по G7.
"Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций", - сказал Байден в Белом доме.
Беседа G7 состоится на фоне подготовки в ЕС шестого пакета антироссийских санкций. Сообщалось, что постпреды стран ЕС пока не могут прийти к консенсусу по новым мерам, в частности, по введению запрета на импорт российской нефти.
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