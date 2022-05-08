Выборы главы администрации пройдут в воскресенье в Гонконге

В воскресенье в Гонконге - специальном административном районе Китая - проходят выборы главы администрации.
В избирательном бюллетене только один кандидат - бывший секретарь по вопросам безопасности Джон Ли, который, по оценкам западных экспертов, будет избран без особых затруднений.
Оценки основаны на том, что в соответствии с реформой избирательной системы Гонконга его глава будет выбираться коллегией выборщиков, состоящей из 1,5 тыс. человек, состоящей из патриотически настроенных представителей, их уровень "патриотизма" определяется специальной комиссией. Для избрания за кандидата должны проголосовать более 750 выборщиков. Затем кандидатура избранного главы администрации должна быть утверждена центральным китайским правительством.
Действующий глава администрации Кэрри Лэм отказалась баллотироваться на второй срок. После того, как она была избрана в 2017 году, ей пришлось бороться с антиправительственными протестами и вспышками коронавирусной инфекции в Гонконге.
Глава МИД Швеции высоко оценила дружбу и сотрудничество Стокгольма и Баку
Спикер парламента Азербайджана посетит Швейцарию
«Дочки» АЖД и ÖBB обеспечат бесперебойную организацию мультимодальных грузоперевозок между Китаем и Европой
В России планируют закупить 6-8 млн куриных яиц у Азербайджана
Налогоплательщики в Азербайджане посредством ККА нового поколения за 4 месяца увеличили объем операций почти на 42%
В России за сутки COVID-19 заболели 5,4 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 517 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане девятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ