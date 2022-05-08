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Дальнее зарубежье 08.05.2022 09:20

Выборы главы администрации пройдут в воскресенье в Гонконге

В воскресенье в Гонконге - специальном административном районе Китая - проходят выборы главы администрации.

В избирательном бюллетене только один кандидат - бывший секретарь по вопросам безопасности Джон Ли, который, по оценкам западных экспертов, будет избран без особых затруднений.

Оценки основаны на том, что в соответствии с реформой избирательной системы Гонконга его глава будет выбираться коллегией выборщиков, состоящей из 1,5 тыс. человек, состоящей из патриотически настроенных представителей, их уровень "патриотизма" определяется специальной комиссией. Для избрания за кандидата должны проголосовать более 750 выборщиков. Затем кандидатура избранного главы администрации должна быть утверждена центральным китайским правительством.

Действующий глава администрации Кэрри Лэм отказалась баллотироваться на второй срок. После того, как она была избрана в 2017 году, ей пришлось бороться с антиправительственными протестами и вспышками коронавирусной инфекции в Гонконге.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ВЫБОРЫ


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