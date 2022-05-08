Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0261 GBR   2.1021 TRY   0.1143

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.05.2022 09:40

Великобритания обещает Украине увеличить военную помощь на 1,3 млрд фунтов

Великобритания намерена выделить на оказание военной помощи Украине дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов, сообщают СМИ со ссылками на власти страны.

СМИ отмечают, что таким образом Лондон почти удвоит свои предыдущие обещания по оказанию военной помощи.

The Telegraph цитирует главу британского Минфина Риши Сунака, который подчеркнул, что это "является гарантией продолжения военной и оперативной помощи" Украине.

Правительственные источники отметили, что дополнительные расходы будут поступать из резерва, используемого правительством на случай чрезвычайных ситуаций.

The Telegraph пояснила, что в этот пакет помощи войдут и ранее обещанные оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационные средства противодействия артиллерийскому огню, а также другие средства на сумму 300 млн фунтов.

СМИ обратили внимание, что это заявление Лондона прозвучало перед намеченной на воскресенье видеоконференцией лидеров стран "большой семерки", которые планируют обсудить возможные новые санкции в отношении России. .

"Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры", - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои осведомленные источники.

Ранее западные СМИ сообщали, что в этой видеовстрече примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

На текущей неделе президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон всегда открыт к введению новых санкций против России и будет обсуждать это с партнерами по G7.

"Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций", - сказал Байден в Белом доме.

Встреча G7 состоится на фоне подготовки в ЕС шестого пакета антироссийских санкций. Постпреды стран ЕС пока не могут прийти к консенсусу по новым мерам, в частности, по введению запрета на импорт российской нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА


Похожие новости


Великобритания на протяжении ближайших недель планирует прислать в Украину противокорабельные ракеты Brimstone – Джонсон Великобритания на следующей неделе вернет посольство в Киев - Джонсон Главы МИД Британии и Украины обсудили вопросы военных поставок Киеву Великобритания пообещала каждую неделю усиливать экономическое давление на Россию В офисе президента Украины сообщили о встрече британского премьера с Зеленским Джонсон запланировал обеспечить Украину оружием для защиты с моря

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az