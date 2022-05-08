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Дальнее зарубежье 08.05.2022 10:30

На выборах в парламент Северной Ирландии победили националисты из «Шинн Фейн»

Победу на выборах в Ассамблею Северной Ирландии впервые одержала националистическая партия "Шинн Фейн" (Sinn Féin), выступавшая за выход из Соединенного Королевства и объединение с Республикой Ирландия, сообщает The Irish Times.

К настоящему моменту распределены 89 из 90 мандатов. "Шинн Фейн", набрав 29% голосов, получает 27 мест в парламенте и право назначить своего представителя Мишель О`Нил первым министром Северной Ирландии.

Демократическая юнионистская партия (DUP) теряет большинство в парламенте и получает 24 места (21,3% голосов). Третьей с 13,5% голосов стала Партия альянса, ей отойдут 17 мест в Ассамблее; у Ольстерской юнионистской партии (UUP) 9 мест (11,2%), у Социал-демократической и лейбористской партии (SDLP) - 8 мест (9,1%). Еще по одному мандату получают партии "Традиционный юнионистский голос" (TUV) и "Солидарность - Люди важнее прибыли". Два кресла в парламенте займут беспартийные кандидаты.

Явка на голосование составила 63,58%.

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Тэги: МИР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРЛАНДИЯ, СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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