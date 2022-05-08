СМИ анонсировали визит Эрдогана в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан, пишет в воскресенье турецкая Sabah.
Издание отмечает, что турецкий лидер прибудет в Баку для участия в аэрокосмическом и технологическом фестивале «TEKNOFEST Азербайджан», который пройдет в столице Азербайджана с 26 по 29 мая текущего года.
TEKNOFEST - крупнейший в Турции фестиваль авиации, космонавтики и технологий. Мероприятие с 2018 года ежегодно проводится фондом турецкой технологической команды (Т3) и министерством промышленности и технологий Турции. Азербайджан впервые принял участие в фестивале в 2021 году.
В этом году TEKNOFEST впервые проводится за пределами Турции. Его организаторами в Баку являются фонд турецкой технологической команды (Т3), министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерство промышленности и технологий Турции.
Р.Керимов
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