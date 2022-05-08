Спикер парламента Азербайджана посетит Швейцарию

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова в понедельник отправится с визитом в Швейцарию, сообщили в воскресенье агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли меджлисе (парламенте) Азербайджана.
«Парламентская делегация под руководством председателя Милли меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой 9 мая отбывает с официальным визитом в Швейцарию», - говорится в сообщении.
Там отметили, что в состав делегации войдут председатель парламентского комитета и глава рабочей группы по межпарламентским связям со Швейцарией Хиджран Гусейнова, депутаты Агия Нахчыванлы, Вахид Ахмедов и Эркин Гадирли, руководитель аппарата Милли меджлиса Сафа Мирзоев и другие.
В законодательном органе сообщили, что в программу визита входят встречи спикера парламента Азербайджана с вице-президентом Швейцарии, а также председателями национального совета и совета по кантонам федерального собрания страны.
Ожидается, что стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития межпарламентских связей, расширение сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате.
Визит завершится 11 мая.
Р.Керимов
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