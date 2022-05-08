В России за сутки COVID-19 заболели 5,4 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5,4 тыс. случаев, госпитализированы за сутки 1,3 тыс. человек, скончались 118 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 8 мая в РФ выявлено 5 447 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 308 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в пяти субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 118 человек, накануне штаб сообщал о 132 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 тыс. 500 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

"Выздоровели за сутки 6 682 человека, или на 22,7% меньше по сравнению с 7 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 227 тыс. 666 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 376 тыс. 946 умерших и 17 млн 603 тыс. 398 выписанных.