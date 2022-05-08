Председатель Бундестага ФРГ прибыла в Киев

Председатель Бундестага Федеративной Республики Германия Бербель Бас в воскресенье прибыла в Киев, сообщил руководитель секретариата немецкого парламента Энрико Брисса. "Председатель Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев", - написал Брисса в твиттере в воскресенье. По словам руководителя секретариата, председатель Бундестага почтит память всех жертв Второй мировой войны, а также проведет политические переговоры.

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