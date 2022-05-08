«Дочки» АЖД и ÖBB обеспечат бесперебойную организацию мультимодальных грузоперевозок между Китаем и Европой

ADY Container и Rail Cargo, «дочки» ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и АО «Австрийские федеральные железные дороги» (ÖBB) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщили в воскресенье в АЖД.
Документ был подписан в рамках рабочего визита в Австрию делегации во главе с председателем АЖД Джавидом Гурбановым.
Согласно достигнутным договоренностям, стороны будут совместно работать над обеспечением бесперебойной и быстрой организации мультимодальных грузоперевозок из Европы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также из румынского порта Констанца в грузинский порт Поти и далее в направлении Центральной Азии и Китая.
«В этом контексте компания ADY Container совместно с грузинскими компаниями GR Logistics и KTZ Express при поддержке ASCO (ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» - ИФ-Аз) запускает в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) контейнерные перевозки грузов фидерным судном между портами Поти и Констанца», - говорится в сообщении АЖД.
Предполагается, что судно «Шаир Вагиф» будет совершать рейсы между указанными портами три раза в месяц по 10 дней. За рейс планируется перевозить по два блок-поезда.
В АЖД отметили, что в рамках визита Гурбанов встретился с председателем правления ÖBB Андреасом Матте. «Стороны особо отметили роль мультимодальных грузовых железнодорожных перевозок в расширении экономических связей и роста товарооборота между двумя странами», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на встрече обсуждались наращивание совместных усилий по более эффективному использованию ТМТМ в контексте сложившейся в регионе ситуации, увеличение объемов мультимодальных железнодорожных грузоперевозок в направлениях Китай-Европа-Китай и Центральная Азия-Европа-Центральная Азия.
Укрепление партнерских связей и совместной деятельности в этих сферах также было в центре внимания отдельных двусторонних встреч представителей АЖД и ведущих европейских грузовых компаний Rail Cargo, Metrans и Bahnoperator, добавили в азербайджанском железнодорожном ведомстве.
Р.Керимов
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