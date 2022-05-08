Путин направил поздравления лидерам и гражданам ряда стран по случаю годовщины Победы

Президент России Владимир Путин по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народам Грузии и Украины.
"В поздравлениях Президент России особо отметил, что в этот день мы отдаём дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм", - говорится в сообщении Кремля.
"Сегодня общий долг - не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", - говорится в посланиях. Путин пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Путин передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия.
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