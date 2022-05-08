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Внешняя политика 08.05.2022 14:48

Глава МИД Швеции высоко оценила дружбу и сотрудничество Стокгольма и Баку

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в письме своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову высоко оценила дружбу и сотрудничество Стокгольма и Баку.

Об обмене письмами в воскресенье по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами сообщили в МИД Азербайджана.

Там отметили, что глава МИД Швеции высказала пожелание продолжить хорошие отношения и сотрудничество между двумя странами.

В свою очередь Байрамов отметил, что культурное мероприятие, которое состоится 19 мая в Музее Нобелевской премии в Стокгольме по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, является символичным с точки зрения нобелевского наследия в Баку.

Он подчеркнул, что на протяжении этих лет экономическое и культурное сотрудничество между Азербайджаном и Швецией развивалось по восходящей.

«Верим, что Швеция будет успешно председательствовать в Совете ЕС в следующем году и готовы внести свой вклад в деятельность, которая будет осуществлена в рамках Восточного партнерства», - написал Байрамов.

Согласно МИД Азербайджана, главы внешнеполитических ведомств выразили искренние поздравления и пожелали дальнейшего развития дружбы и сотрудничества между Баку и Стокгольмом.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЦИЯ, ДИПЛОМАТИЯ, МИД


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