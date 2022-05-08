Макрон принял участие в церемонии в честь 77-летия завершения Второй мировой войны в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье провел церемонию в Париже в честь 77-й годовщины завершения Второй мировой войны в Европе, сообщают французские СМИ.

Церемония, которую во Франции по традиции проводят 8 мая, состоялась на Елисейских полях. Макрон возложил цветы к памятнику генералу Шарлю де Голлю, побывал у могилы неизвестного солдата, провел смотр войск.

Впервые с 2019 года церемония прошла в присутствии зрителей. Это стало возможным благодаря отмене ранее в этом году ряда ограничений, связанных с COVID-19.