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Дальнее зарубежье 08.05.2022 15:16

Макрон принял участие в церемонии в честь 77-летия завершения Второй мировой войны в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье провел церемонию в Париже в честь 77-й годовщины завершения Второй мировой войны в Европе, сообщают французские СМИ.

Церемония, которую во Франции по традиции проводят 8 мая, состоялась на Елисейских полях. Макрон возложил цветы к памятнику генералу Шарлю де Голлю, побывал у могилы неизвестного солдата, провел смотр войск.

Впервые с 2019 года церемония прошла в присутствии зрителей. Это стало возможным благодаря отмене ранее в этом году ряда ограничений, связанных с COVID-19.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЦЕРЕМОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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