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Дальнее зарубежье 08.05.2022 15:40

Посол Хорватии в Украине возвращается из Львова в Киев

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что посол Хорватии в Украине Аница Джамич возвращается из Львова в украинскую столицу.

"Рад сообщить, что, начиная с сегодняшнего дня, наш посол, которая в течение нескольких недель находилась во Львове, возвращается в Киев", - сказал глава хорватского правительства в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

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Тэги: УКРАИНА, ХОРВАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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