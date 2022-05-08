Посол Хорватии в Украине возвращается из Львова в Киев

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что посол Хорватии в Украине Аница Джамич возвращается из Львова в украинскую столицу.

"Рад сообщить, что, начиная с сегодняшнего дня, наш посол, которая в течение нескольких недель находилась во Львове, возвращается в Киев", - сказал глава хорватского правительства в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.