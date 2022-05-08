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Асад посетил Иран

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье совершил первый за несколько лет визит в Тегеран, где встретился с иранскими руководителями, передает Associated Press (AP).

По данным агентства, Асад провел встречу с руководителем Исламской республики Иран аятоллой Али Хаменеи и президентом Ибрахимом Раиси.

Отмечается, что президент Сирии уже покинул иранскую столицу и отправился в Дамаск.

AP пишет, что это первая поездка Асада в Иран более чем за три года и вторая с начала сирийского конфликта.

Ранее сообщалось, что марте этого года Асад совершил первый визит в ОАЭ с момента начала конфликта в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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