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Дальнее зарубежье 08.05.2022 18:30

Первая леди США Джилл Байден посетила Украину

Первая леди США Джилл Байден в воскресенье, 8 мая, посетила украинский город Ужгород, сообщила пресс-служба Закарпатского областного совета.

"В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили перемещенных лиц из областей Украины.

Визит Джилл Байден в Ужгород не анонсировался и был закрытым для СМИ. На встрече присутствовала только пресс-служба Белого Дома.

На данный момент Джилл Байден покинула территорию Украины.

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Тэги: УКРАИНА, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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