В Азербайджане десятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 12 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 630, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 11 случаев.
Десятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 862 человека (+ 13 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 59 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 493 теста на коронавирус против 2 тыс. 841 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 834 тыс. 816 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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