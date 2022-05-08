Первая леди США встретилась в Украине с супругой Зеленского

Первая леди США Джилл Байден в воскресенье совершила необъявленный визит в украинский город Ужгород, где встретилась с супругой украинского президента Еленой Зеленской, передает CNN.

"Я хотела приехать сюда на День матери (праздник в США 8 мая - ИФ)", - приводит телеканал слова Байден во время разговора с украинской первой леди.

Американская первая леди добавила, что важно показать поддержку США народа Украины.

Встреча Байден и Зеленской прошла в одной из школ Ужгорода, которую сейчас используют в качестве жилья для перемещенных лиц, отмечает CNN.

Также СМИ опубликовали фотографии, на которых Джилл Байден дарит Елене Зеленской букет цветов.