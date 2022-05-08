Трюдо встретится в Украине с Зеленским

Находящийся в Украине премьер Канады Джастин Трюдо намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает издание The Star со ссылкой на офис премьера.
"Премьер-министр находится в Украине для того, чтобы встретиться с президентом Зеленским и вновь заявить о поддержке Украины со стороны Канады", - говорится в заявлении канцелярии Трюдо.
Кроме того, The Star отмечает, что канадский премьер в ходе визита может объявить о возобновлении работы посольства в Киеве.
Сообщается, что Трюдо прибыл в Украину еще в субботу.
Со своей стороны, издание The Global Times подчеркивает, что поездка Трюдо должна была оставаться в тайне до тех пор, пока он не покинет Украину, однако украинские власти и СМИ нарушили эту договоренность в воскресенье утром.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Украину посетила первая леди Джилл Байден, там она провела встречу с супругой украинского президента Еленой Зеленской.
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