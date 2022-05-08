Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0261 GBR   2.1021 TRY   0.1143

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.05.2022 20:05

Трюдо встретится в Украине с Зеленским

Находящийся в Украине премьер Канады Джастин Трюдо намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает издание The Star со ссылкой на офис премьера.

"Премьер-министр находится в Украине для того, чтобы встретиться с президентом Зеленским и вновь заявить о поддержке Украины со стороны Канады", - говорится в заявлении канцелярии Трюдо.

Кроме того, The Star отмечает, что канадский премьер в ходе визита может объявить о возобновлении работы посольства в Киеве.

Сообщается, что Трюдо прибыл в Украину еще в субботу.

Со своей стороны, издание The Global Times подчеркивает, что поездка Трюдо должна была оставаться в тайне до тех пор, пока он не покинет Украину, однако украинские власти и СМИ нарушили эту договоренность в воскресенье утром.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Украину посетила первая леди Джилл Байден, там она провела встречу с супругой украинского президента Еленой Зеленской.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, УКРАИНА, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Президент США и премьер Канады обсудили вопросы помощи Украине Зеленский обсудил с премьером Канады оборонное сотрудничество Канада временно переводит свое посольство из Киева во Львов - глава МИД Канадский суд обязал Тегеран выплатить $107 млн семьям пассажиров сбитого самолета Уничтожение украинского лайнера в Иране в январе 2020 года было терактом - решение суда Канады Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az