Свыше 17 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за непогоды

Специалисты в Дагестане восстанавливают электроснабжение в 13 сёлах республики, прерванное проливными дождями, сообщает министерство энергетики и тарифов республики. "Сильный ветер и проливные дожди нарушили электроснабжение более 17 тыс. жителей в 13 населённых пунктах", - говорится в сообщении. В частности, массовые отключения отмечены в Акушинском, Гунибском, Дербентском, Каякентском, Новолакском районах. "Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго и тарифов РД", - добавили в ведомстве.

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