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Дальнее зарубежье 08.05.2022 20:41

Лидеры стран G7 договорились работать над отказом от российской нефти

Лидеры стран G7 в воскресенье заявили о приверженности поэтапно отказаться от импорта российской нефти, сообщает Белый дом.

"Сегодня G7 выразили приверженность поэтапному отказу от импорта российской нефти или вообще - его запрету", - говорится в заявлении Белого дома.

В документе подчеркивается, что эти страны договорились совместно работать над обеспечением стабильного энергоснабжения в мире, в то же время активизируя усилия по сокращению зависимости от ископаемого топлива.

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Тэги: G7, РОССИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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