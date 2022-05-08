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Дальнее зарубежье 08.05.2022 21:00

США вводят санкции в отношении трех телеканалов и руководства крупных банков РФ

Администрация США объявила в воскресенье, что вводит санкции в отношении трех российских телеканалов - Первого канала, НТВ, "России-1".

"США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов - акционерного общества "Первый канал", телестанции "Россия-1", акционерного общества "Телекомпания НТВ"", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам видеоконференции лидеров G7.

Со своей стороны, представитель администрации США в ходе брифинга пояснил, что в рамках санкций американские рекламные кампании, технологии вещания, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут доступны эти трем телеканалам.

По его словам, американские власти также вводят порядка 2,6 тыс. визовых ограничений "в ответ на нарушения прав человека (...) со стороны российских военнослужащих и белорусских чиновников".

Помимо этого, отметил чиновник, администрация США вводит санкции в отношении руководства крупных российских банков, в частности, Сбербанка и Газпромбанка. Таким образом, по данным Белого дома, под санкции США попали 8 представителей руководства Сбербанка, 27 - Газпромбанка. Также под санкциями - Московский индустриальный банк и его 10 дочерних компаний.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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