Временно поверенная в делах США в Украине вернулась в Киев

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что вернулась в Киев. В твиттере посольства сообщается, что Квин только что приехала в украинскую столицу.

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