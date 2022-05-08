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Бизнес и законодательство 08.05.2022 21:50

Астрахань заинтересована в поставках своих товаров на рынок Азербайджана - губернатор

Астраханская область РФ выражает заинтересованность в экспорте в Азербайджан своих товаров, среди которых рыбная и мучная продукция, заявил губернатор этого российского региона Игорь Бабушкин.

«Нам интересно продвижение на рынок Азербайджана астраханских товаров, в том числе рыбной и мучной продукции», - приводит российские СМИ его слова.

Бабушкин отметил перспективы выполнения астраханскими судостроителями заказов для Азербайджана на условиях промышленной кооперации. Он рассказал, что планируется реализовывать совместные проекты по строительству маломерных сухогрузов, химовозов, паромов и танкеров.

В ближайшее время ожидается приезд азербайджанской делегации в Астрахань для обсуждения деталей, добавил губернатор российского региона.

Он также заявил о готовности развивать авиасообщение с Азербайджаном.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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