Азербайджанец Садыгов из «Газпрома» попал под санкции США

США ввели блокирующие санкции против Московского индустриального банка и ряда подконтрольных ему организаций, а также руководства Сбербанка и Газпромбанка (ГПБ), следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В SDN list (Specially designated nationals list), в частности, включены восемь топ-менеджеров Сбербанка: Наталья Алымова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.

Под блокирующие санкции США также попали 17 топ-менеджеров Газпромбанка: Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Александр Соболь, Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс. Кроме того, в SDN list были включены лица, входившие (по последним открытым данным) в совет директоров Газпромбанка: Владимир Дмитриев, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Михаил Росеев, Михаил Середа, Юрий Шамалов, Вячеслав Тюрин и Фамиль Садыгов из «Газпрома» (родился 3 марта 1968 года в Нахчыване).

Сам Сбербанк тоже находится под блокирующими санкциями США. В отношении Газпромбанка действуют секторальные ограничения.