Азербайджанец Садыгов из «Газпрома» попал под санкции США

США ввели блокирующие санкции против Московского индустриального банка и ряда подконтрольных ему организаций, а также руководства Сбербанка и Газпромбанка (ГПБ), следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).
В SDN list (Specially designated nationals list), в частности, включены восемь топ-менеджеров Сбербанка: Наталья Алымова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.
Под блокирующие санкции США также попали 17 топ-менеджеров Газпромбанка: Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Александр Соболь, Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс. Кроме того, в SDN list были включены лица, входившие (по последним открытым данным) в совет директоров Газпромбанка: Владимир Дмитриев, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Михаил Росеев, Михаил Середа, Юрий Шамалов, Вячеслав Тюрин и Фамиль Садыгов из «Газпрома» (родился 3 марта 1968 года в Нахчыване).
Сам Сбербанк тоже находится под блокирующими санкциями США. В отношении Газпромбанка действуют секторальные ограничения.
Глава МИД Швеции высоко оценила дружбу и сотрудничество Стокгольма и Баку
Спикер парламента Азербайджана посетит Швейцарию
Астрахань заинтересована в поставках своих товаров на рынок Азербайджана - губернатор
Постпреды ЕС вновь не смогли договориться о запрете на импорт нефти из РФ
В Азербайджане десятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели 5,4 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 517 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ