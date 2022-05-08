США запретят оказывать ряд консалтинговых услуг компаниям из РФ

Администрация США запретит компаниям из США оказывать определённые консалтинговые услуги клиентам из России, сообщает в воскресенье Белый дом. "США запретят своим гражданам оказывать (...) консалтинговые услуги по вопросам управления кому бы то ни было в РФ", - говорится в сообщении администрации США.

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