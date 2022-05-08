Председатель ЕК и страны G7 обсудили меры по поддержке экспорта украинского АПК

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсудила с представителями стран G7 и президентом Владимиром Зеленским дальнейшие меры поддержки Украины. "Обсуждали со странами G7 и президентом Зеленским, как усилить нашу поддержку Украины... От дальнейшей финансовой помощи для поддержания экономики и мер по поддержке экспорта Украины, особенно сельскохозяйственных товаров", - написала она в соцсетях в воскресенье.

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