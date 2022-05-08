Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0261 GBR   2.1021 TRY   0.1143

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.05.2022 23:00

Председатель ЕК и страны G7 обсудили меры по поддержке экспорта украинского АПК

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсудила с представителями стран G7 и президентом Владимиром Зеленским дальнейшие меры поддержки Украины.

"Обсуждали со странами G7 и президентом Зеленским, как усилить нашу поддержку Украины... От дальнейшей финансовой помощи для поддержания экономики и мер по поддержке экспорта Украины, особенно сельскохозяйственных товаров", - написала она в соцсетях в воскресенье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕВРОКОМИССИЯ, G7


Похожие новости


ЕС открыл свои двери для Украины, считает фон дер Ляйен Санкции ЕС будут зависеть от полного выполнения минских соглашений - глава Еврокомиссии Программа макрофинансовой помощи Евросоюза Украине будет подписана в середине сентября Баррозу подумает над ответом президенту Россииу, но ЕС не планирует пересматривать соглашение об ассоциации с Украиной Еврокомиссия создала группу поддержки Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az