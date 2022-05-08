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Дальнее зарубежье 08.05.2022 23:30

США введут ограничения на экспорт в РФ бульдозеров, промышленных двигателей

Администрация США заявила о намерении ввести ряд новых правил, которые ограничат экспорт в Россию используемого в промышленности оборудования.

"США примут новое правило, которое предусматривает дополнительные ограничения в отношении российской промышленности", - говорится в сообщении Белого дома.

Ограничения на экспорт в РФ коснутся, в частности, бульдозеров, промышленных двигателей, бойлерных установок, оборудования для вентиляции, отмечается в сообщении.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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