США введут ограничения на экспорт в РФ бульдозеров, промышленных двигателей

Администрация США заявила о намерении ввести ряд новых правил, которые ограничат экспорт в Россию используемого в промышленности оборудования. "США примут новое правило, которое предусматривает дополнительные ограничения в отношении российской промышленности", - говорится в сообщении Белого дома. Ограничения на экспорт в РФ коснутся, в частности, бульдозеров, промышленных двигателей, бойлерных установок, оборудования для вентиляции, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».