Премьер Канады заявил, что Оттава поставит Киеву ПТРК NLAW и другое военное оборудование

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье заявил, что Оттава поставит Киеву ПТРК NLAW и другое военное оборудование.

"Мы уже говорили о том, что будем предоставлять NLAW и другие противотанковые военные оборудования. Мы будем предоставлять все, что необходимо, а также будем финансировать усилия по разминированию", - сказал Трюдо на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.