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Дальнее зарубежье 08.05.2022 23:40

Премьер Канады заявил, что Оттава поставит Киеву ПТРК NLAW и другое военное оборудование

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье заявил, что Оттава поставит Киеву ПТРК NLAW и другое военное оборудование.

"Мы уже говорили о том, что будем предоставлять NLAW и другие противотанковые военные оборудования. Мы будем предоставлять все, что необходимо, а также будем финансировать усилия по разминированию", - сказал Трюдо на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

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Тэги: МИР, КАНАДА, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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