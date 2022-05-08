В Дагестане восстановили прерванное непогодой электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение в сёлах Дагестана, прерванное дождями и снегом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго региона. "Электроснабжение в 13 сёлах Дагестана полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что свыше 17 тыс. жителей Дагестана в 13 сёлах остались без электричества из-за дождей и снега.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».