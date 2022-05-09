Канада выделяет Украине 1,5 млрд долларов на год - Зеленский

Канада приняла решение выделить Украине 1,5 млрд долларов на год и полмиллиарда страна уже получила, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Деньги - это тоже оружие. Канада сегодня приняла решение выделить 1,5 млрд на год и полмиллиарда мы уже получили. Это мощная помощь. Канада вторая после США по объему помощи», - сказал он.

При этом Зеленский снова акцентировал внимание на поддержке оружием. «Нам не хватает тяжелого оружия. Мы все прекрасно знаем, какие державы имеют техническую возможность, у которых царит мир, оружие не применяется, какие державы могут нам это оружие передать», - сказал он.