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ТЭК 09.05.2022 01:00

В Минске заявили, что цену на газ из России для Беларуси на 2023 год определят до 1 августа

Цена на российский газ для Беларуси на 2023 год должна быть определена до 1 августа текущего года, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

"Данная работа (формирование цены на природный газ из РФ для Беларуси на 2023 год - ИФ) должна быть завершена к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов", - рассказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

Каранкевич также сообщил, что до 1 июля текущего года белорусская и российская стороны должны подготовить и согласовать принципы функционирования и регулирования объединенного рынка природного газа Союзного государства. Согласованные принципы будут формализованы в проекте Дополнения к Союзной программе по газу.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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