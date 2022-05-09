Япония будет поэтапно отказываться от российской нефти - японский премьер

Япония будет постепенно отказываться от импорта нефти из РФ, сохраняя при этом свои интересы в нефтегазовых проектах на Дальнем Востоке России, заявил в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Это очень трудное решение (об отказе от импорта российской нефти - ИФ), но единство G7 сейчас важнее всего", - цитируют Кисиду японские СМИ.
При этом он отметил, что проекты на Сахалине жизненно важны для энергетической безопасности Японии.
"Мы предпримем шаги по поэтапному отказу таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия для жизни и деловой активности японцев, но наш план по сохранению наших интересов (в проектах - ИФ) остается неизменным", - сообщил премьер.
Правительство и японские компании владеют долями в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по добыче природного газа и нефти.
Британская Shell PLC вышла из проекта "Сахалин-2" всего через несколько дней после начала "спецоперации" на Украине. Американская компания Exxon Mobil Corp. также объявила о своем выходе из проекта "Сахалин-1".
Лидеры стран G7 в воскресенье заявили о приверженности поэтапному отказу от импорта российской нефти.
"Сегодня G7 выразили приверженность поэтапному отказу от импорта российской нефти или вообще - его запрету", - говорится в заявлении Белого дома.
В документе подчеркивается, что эти страны договорились совместно работать над обеспечением стабильного энергоснабжения в мире, активизируя усилия по сокращению зависимости от ископаемого топлива.
Глава МИД Швеции высоко оценила дружбу и сотрудничество Стокгольма и Баку
Спикер парламента Азербайджана посетит Швейцарию
В Азербайджане десятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели 5,4 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 517 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
ЕС счел нарушением демократических принципов избрание нового главы администрации Гонконга
Канада выделяет Украине 1,5 млрд долларов на год - Зеленский
В Дагестане восстановили прерванное непогодой электроснабжение
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ